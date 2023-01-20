Следователи начали проверку после жалоб на отсутствие оборудования в больнице в Челябинской области

В СК выяснят, действительно ли пациентам приходится покупать медикаменты за свой счет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в Каслинской районной больнице в Челябинской области. Руководитель регионального СУ СК Петр Решетников должен будет доложить начальнику о ходе проверки.

Как уточнили в пресс-службе СК, на ситуацию в медучреждении обратили внимание после жалоб в соцсетях. Десятки тысяч просмотров набрал ролик с обращением бывшего заместителя главврача больницы Аркадия Зуева.

Медик рассказал, что его заставили уволиться, так как он жаловался руководству на нехватку в больнице оборудования, расходных материалов и даже спирта. По словам врача, каслинцы вынуждены за свой счет покупать необходимые для лечения средства, особенно страдают пациенты с онкологическими заболеваниями.

На районную больницу пациенты также жаловались в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» во «ВКонтакте», где южноуральцы пишут письма губернатору.

— Все просто разваливается, врачи бегут, лечить некому! — писала пациентка. — Сами покупаем лекарства для лечения, даже в том же физкабинете! Ничего не выдается!

Ранее в Челябинской области инициировали проверку после жалоб студентов-медиков на холод в общежитии.

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