«Телефон всегда в руке»: в Челябинске откроется выставка мобильной фотографии

Мобильная фотография приобретает все большую популярность с каждым годом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске 4 февраля состоится выставка мобильной фотографии Update. В Доме архитектора презентуют лучшие работы мастеров съемки на смартфон. Каждый из фотографов представит по три своих лучших снимка.

По словам организаторов, такое мероприятие запланировано для взаимного вдохновения. Кроме этого, зрители смогут еще раз убедиться, с какими талантливыми людьми они живут в одном городе и пересекаются буквально каждый день на улице.

Одной из участников стала Валентина Ваганова. Девушка раньше трудилась журналистом в редакции КП-Челябинск, а ее снимок публиковал журнал Vogue. Это фото будет одним из трех, которые Валентина представит на выставке.

— Я не отношу себя конкретно к мобильным фотографам, потому что снимаю преимущественно на фотоаппарат. Однако на телефон тоже щелкаю много — это куда удобнее и быстрее: телефон всегда в руке, — рассказывает Валентина. — Я не из тех специалистов, кто ворчит, что мобильные фотографы на пятки наступают, отнимают наш хлеб. Наоборот. Время меняется, нужно это принимать и меняться самому. Я сама обучаю мобильной съемке, у меня есть авторский курс. А участием в выставке хочу показать, что в фотографии важны не столько технические характеристики, сколько ценность, уникальность момента.

Фото папоротника, опубликованное в журнале Vogue. Предоставлено Валентиной Вагановой

Выставка состоится 4 февраля в 18:00 в Доме архитектора на Ленина, 41а.

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