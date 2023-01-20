Суд возобновил торги по продаже обанкротившегося оборонного завода в Челябинской области

Предприятие было основано в 1956 году. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области разрешили продажу имущества и производственных площадок предприятия-банкрота «Южноуральского завода радиокерамики» («ЮЗРК»). Ранее Восемнадцатый арбитражный суд приостанавливал торги по заявлению одного из кредиторов. Индивидуальный предприниматель Ирина Петухова настаивала на изменении условий продажи объекта.

Кредитор указывала, что дополнительные требования аукциона ограничивают конкуренцию и число участников, а также создают преимущественные условия для определенных покупателей. Однако суд с такими доводами не согласился, указав, что завод является стратегическим предприятием, который работает с гособоронзаказом.

Напомним, ЮЗРК собираются реализовать на аукционе минимум за 152,8 млн рублей. Продаются не только корпуса и имущество предприятия, но и его транспорт: автомобили, автобусы, погрузчики, экскаватор и другая необходимая спецтехника.

Победителю торгов запрещается продавать завод в течение пяти лет после покупки. Кроме того, он должен наладить производство и выполнять работы в рамках будущих оборонных заказов.

«Южноуральский завод радиокерамики» был основан в 1956 году. Первоначально на нем работало чуть более 1 тыс. человек. В середине 70-х предприятие расширилось и увеличило выпуск продукции. Однако в 2021 году завод признали банкротом из-за долгов.

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