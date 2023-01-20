«На лето хватит работы»: в Челябинске продолжится реконструкция улицы Дарвина

Работы рассчитаны на два года Фото: Кирилл САДЫКОВ

В 2023 году в Челябинске продолжатся работы по скандальной реконструкции улицы Дарвина. Она включена в план по программе «Безопасные и качественные дорогие».

Глава района Владислав Макаров рассказал КП-Челябинск, что планируется сделать.

— Как только снег сойдет, и будут плюсовые температуры, работы продолжатся. Финансирование двухлетнее — на 2022–2023 годы. Проест комплексный. Там и малая проезжая часть на поселковую территорию, и масштабнейшее озеленение. На лето хватит работы, — прокомментировал Владислав Макаров.

Скандальная реконструкция улицы Дарвина с расширением полос и вырубкой деревьев, против которой бастовали местные жители, началась в апреле 2022 года. Дорогу планировали сделать шестиполосной, но люди возмутились, так как пробки возникали не на Дарвина, а на Блюхера, где идет заужение дороги. Только после вмешательства губернатора проект переделали, но от идеи реконструкции не отказались.

Во время ремонта на улице Дарвина в Челябинске завысили бордюры. Из-за этого жители с трудом могли пройти к своим домам. Работы раскритиковала Наталья Котова.

Глава района заверил: в проекте предусмотрена вся безбарьерная среда с привлечением всех урбанистов.

— Сейчас это полуфабрикат, — отметил Владислав Макаров.

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