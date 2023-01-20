Минэкологии выявило в Челябинске превышение по загрязняющим веществам в воздухе

Превышение загрязняющих веществ за последнее время фиксируют уже не в первый раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим НМУ первой степени в Челябинске будет действовать до вечера 22 января. В ходе мониторинга оценки качества воздуха передвижная лаборатория выявила в разных частях города незначительные превышения загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

— 20 января по данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» фиксировались незначительные превышения разовых предельно-допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как аэрозольные частицы, оксид и диоксид азота, — уточнили в ведомстве.

Специалисты Минэкологии пообещали усилить контроль за деятельностью промышленных предприятий Челябинска и региона. Данные о результатах мониторинга они направили в надзорные органы.

Напомним, 17 января в Челябинске тоже фиксировалось превышение по загрязняющим веществам в атмосфере. Замеры показали высокое содержание диоксида азота и формальдегида.

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