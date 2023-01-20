В Челябинске задержали подозреваемого, который портил чужие машины краской

Как рассказали в полиции, у задержанного нет права находиться в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Челябинска задержала мужчину, которого подозревают в массовой покраске машин из баллончика. Об этом рассказали пресс-службе ведомства.

— В ходе проведения комплекса мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 35-летний гражданин иностранного государства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, — объяснили в МВД.

Теперь задержанному придется ответить за свои преступления — всего на «нежелательную покраску» пожаловались 8 человек. Кроме того, мужчину также выдворят из страны — у него нет документов, которые разрешают ему находиться в стране.

Ранее стало известно, что в Челябинске 73-летняя женщина погибла под колесами маршрутного такси. ДТП случилось днем 20 января на улице Новороссийской в Ленинском районе

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