В Челябинске маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске 73-летняя женщина погибла под колесами маршрутного такси. ДТП случилось днем 20 января на улице Новороссийской в Ленинском районе.
Как рассказали в ГИБДД города, пенсионерка шла через дорогу по зебре, когда на нее наехал маршрутный ПАЗ. Светофора на участке нет.
Автобус вильнул, выехал на тротуар и снес две секции дорожного ограждения.
— Пешеход скончалась на месте ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции.
Известно, что маршруткой управлял 25-летнйи мужчина. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают.
Напомним, сегодня же в Челябинске иномарка сбила на перекрестке сразу двух пешеходов — 33-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.
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