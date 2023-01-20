В Челябинске маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 73-летняя женщина погибла под колесами маршрутного такси. ДТП случилось днем 20 января на улице Новороссийской в Ленинском районе.

Как рассказали в ГИБДД города, пенсионерка шла через дорогу по зебре, когда на нее наехал маршрутный ПАЗ. Светофора на участке нет.

Автобус вильнул, выехал на тротуар и снес две секции дорожного ограждения.

— Пешеход скончалась на месте ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что маршруткой управлял 25-летнйи мужчина. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают.

Напомним, сегодня же в Челябинске иномарка сбила на перекрестке сразу двух пешеходов — 33-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

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