Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с увольнением замглавврача в Челябинской области

Руководитель СК также поставил ход расследования на контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на случай в городской больнице Каслей, где со скандалом уволился замглавврача. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В следственные органы обратился медработник одной из больниц Каслей и сообщил о возможном совершении незаконных действий со стороны медицинского руководства, — объяснили в СК.

Бастрыкин поручил главе регионального управления Следственного комитета Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки. В самом ролике врач обвинил начальство больницы в саботаже работы всей сфере здравоохранения.

Ранее Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в обстоятельствах смерти 25-летней Ксении Галяминой, которая скончалась на седьмом месяце беременности в курганской больнице. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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