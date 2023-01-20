Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти беременной девушки в курганской больнице

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в обстоятельствах смерти 25-летней Ксении Галяминой, которая скончалась на седьмом месяце беременности в курганской больнице. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, беременная девушка оказалась в инфекционной больнице с жалобами на боль в горле и низкое давление. Через несколько дней девушка впала в кому, а уже через сутки врачи сделали ей кесарево сечение и извлекли мертвого ребенка. Сама Ксения умерла через неделю после смерти малыша.

Родственники девушки считают, что ей не была оказана должным образом медицинская помощь. Также сообщается, что в больнице ей ввели препарат, на который у нее началась аллергическая реакция.

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