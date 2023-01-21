Власти Челябинской области планируют ликвидировать два поселка

Фото: пресс-служба ЗСО

В Челябинской области планируют ликвидировать записи о двух поселках в Саткинском районе. Решение об этом примут депутаты регионального заксобрания.

— Населенные пункты, в которых отсутствуют жители, зарегистрированные по месту жительства, подлежат исключению из перечня муниципальных образований. Принято решение о необходимости ликвидации поселков Речная и Брусничный, — указано в пояснительной записке.

Решение о ликвидации поселков хотят принять из-за того, что сейчас нет никаких записей о жилых зданиях и зарегистрированных в них жителях. Решение об этом также согласуют с губернатором Алексеем Текслером.

Ранее стало известно, что в поселке Западный на берегу Шершней построят новый микрорайон «Притяжение». На участке построят 500 тысяч квадратных метров жилья.

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