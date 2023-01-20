На берегу Шершней в пригороде Челябинска построят новый микрорайон «Притяжение»

Первые дома сдадут уже в начале 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Западный на берегу Шершней построят новый микрорайон «Притяжение». Застройщик – АПРИ «Флай Плэнинг», строящий неподалеку район «Привилегия». На участке 115 га, который находится между «Просторами» и «Малиновкой», к 2026-2027 гг. построят 500 тыс. кв. метров жилья. Об этом КП-Челябинск рассказал директор по маркетингу компании Владимир Пономарев.

Застройщик продолжит и улучшит историю "Паркового премиум". Фото: "Парковый премиум"/vk.com

— В «Притяжении» мы продолжим успешную историю «Паркового Премиум», переосмыслим и улучшим. Фасад будет отделан кирпичом, лифты – керамогранитом, входные группы – деревом. Квартиры будут сдаваться с отделкой, планируем на первых этажах сделать террасы. Будут использованы новые планировочные решения, — рассказал КП-Челябинск Владимир Пономарев. — Если в «Парковом Премиум» построена единая большая детская площадка, то в «Притяжении» будет сделан акцент на детские и досуговые площадки.

Владимир Пономарев объяснил, что компания считает западное побережье озера Шершни – одной из лучших локаций: открылась школа, построены детские сады. Рядом строится фанпарк – уже этим летом, по его словам, в нем откроются развлечения для детей: аттракционы «Флай плэнинг» перевезла с купленного участка на улице Труда, где построят арендный дом.

Микрорайон построят на берегу озера Шершни.

— Горку сделать не успеем, а развлечения для детей появятся уже в этом году. Инфраструктуры добавят Академия спорта, фитнес-центр, бассейн, — сообщил Владимир Пономарев. – В итоге место станет зоной притяжения.

Продажи квартир «Флай плэнинг» планирует начать уже в этом году, а первая очередь из 10 домов разной этажности от 7 до 10 сдадут уже в первом квартале 2024 года. Всего к 2026-2027 году застройщик планирует возвести 500 тыс. кв. метров жилья. Добавим, что проект реализуется в рамках комплексного развития территории.

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