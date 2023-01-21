В Челябинске эвакуировали 22 воспитанников социально-реабилитационного центра

Устранением огня занимались пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске рано утром вспыхнул холодильник в медкабинете социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На место прибыли пожарные. Воспламенение было ликвидировано и огонь не распространился.

– Самостоятельно эвакуировались 22 ребенка (от 3 до 15 лет) и 3 сотрудника, после проветривания помещений вернулись в здание. Объект работает в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Специалисты установили, что у холодильника не сработала автоматическая защита от возгорания – отключение электропитания техники. Они советуют своевременно проверять электрооборудование, чтобы снизить вероятность пожаров.

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