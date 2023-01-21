В Челябинской области отправили в СИЗО поджигателя припаркованной у храма иномарки

Машина горела всего несколько минут. Фото: камеры "Интерсвязи"

В Троицке Челябинской области мужчину, который поджег припаркованную у храма машину, отправили в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

- В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» поступило сообщение от очевидцев возгорания автомашины «Ниссан» возле храма Дмитрия Солунского. На место происшествия были отправлены сотрудники Госавтоинспекции, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Поджигателем оказался ранее неоднократно судимый 63-летний житель Октябрьского района. В храме за еду мужчина выполнял мелкие поручения. Теперь полицейским предстоит выяснить, из-за чего мужчина решил поджечь машину.

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