Mazda на скорости протаранила столб в Челябинске, пострадали два человека

Фото: ГИБДД по городу Челябинску
На Свердловском тракте в Челябинске в воскресенье, 22 января, произошло ДТП с участием автомобиля Mazda Capella. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в 5:40 утра. 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в стоявший неподалеку фонарный столб. Вместе с ним в легковушке находилась женщина, сейчас устанавливается ее личность и возраст.
— В результате ДТП все участники госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.
Фото: ГИБДД по городу Челябинску
Накануне в Магнитогорске трамвай столкнулся с маршруткой. Из-за ДТП произошла часовая задержка в движении электротранспорта.
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