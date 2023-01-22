Mazda на скорости протаранила столб в Челябинске, пострадали два человека

Фото: ГИБДД по городу Челябинску

На Свердловском тракте в Челябинске в воскресенье, 22 января, произошло ДТП с участием автомобиля Mazda Capella. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 5:40 утра. 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в стоявший неподалеку фонарный столб. Вместе с ним в легковушке находилась женщина, сейчас устанавливается ее личность и возраст.

— В результате ДТП все участники госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

Фото: ГИБДД по городу Челябинску

Накануне в Магнитогорске трамвай столкнулся с маршруткой. Из-за ДТП произошла часовая задержка в движении электротранспорта.

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