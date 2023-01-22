В Челябинске в ДТП с участием иномарки и такси пострадала женщина

Фото: читатель КП

В Челябинске столкнулись автомобили Chevrolet и Mazda с наклейками такси. Авария произошла на перекрестке улиц Труда и Артиллерийской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Травмы получила женщина, которая находилась в автомобиле Mazda, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Также в салоне Mazda сидела несовершеннолетняя. Она не пострадала.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Ранее в Челябинске иномарка врезалась на скорости в столб. В ДТП пострадали два человека.

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