В Челябинске в ДТП с участием иномарки и такси пострадала женщина

Фото: читатель КП
В Челябинске столкнулись автомобили Chevrolet и Mazda с наклейками такси. Авария произошла на перекрестке улиц Труда и Артиллерийской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Травмы получила женщина, которая находилась в автомобиле Mazda, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.
Также в салоне Mazda сидела несовершеннолетняя. Она не пострадала.
Фото: читатель КП
Фото: читатель КП
Ранее в Челябинске иномарка врезалась на скорости в столб. В ДТП пострадали два человека.
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