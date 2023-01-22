Под Челябинском водитель легковушки погиб, врезавшись в электроопору

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Вечером 22 января в челябинском поселке Западный произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель «семерки» – он врезался на своем автомобиле в столб. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около восьми часов вечера на 3 км автодороги Вишневая Горка – Привилегия. За рулем легковушки находился 23-летний парень. По предварительным данным, он выехал влево за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

— В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Похожее ДТП ранее произошло на Свердловском тракте в Челябинске. Водитель Mazda Capella не справился с управлением и на скорости врезался в столб. После аварии мужчину и его пассажира госпитализировали в больницу. Что касается иномарки, то ее разорвало на две части.

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