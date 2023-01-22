В Челябинской области водитель LADA пострадал в лобовом столкновении с лесовозом

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области вечером 22 января столкнулись автомобиль LADA Kalina и грузовик Scania. Травмы получил водитель легковушки. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около восьми часов вечера на 1776 км трассы. По предварительным данным, 54-летний водитель легковушки выехал на встречку на разрешенном участке и столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 49-летний мужчина.

— В результате происшествия водитель LADA Kalina получил травмы и был доставлен в больницу. На месте ДТП во избежание пробок организовано реверсивное движение, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранее в поселке Западный под Челябинском молодой водитель «семерки» на скорости влетел в столб. Парень после столкновения не выжил.

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