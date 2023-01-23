Трудоспособные челябинцы будут получать почти 15 тысяч рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
В Челябинской области на 5 процентов вырос прожиточный минимум. По данным портала правовой информации, в 2023 году трудоспособное население будет получать почти 15 тысяч рублей.
Так, в 2023 году проижточный минимум составит 13 730 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 14 966 рублей, для пенсионеров — 11 808 рублей, а для детей — 14 140 рублей.
Напомним, что в 2022 году прожиточный минимум поднимали дважды: на 4 и 10 процентов.
Ранее стало известно, что в Челябинской области планируют ликвидировать записи о двух поселках в Саткинском районе. Решение об этом примут депутаты регионального заксобрания.
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