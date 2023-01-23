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НовостиОбщество23 января 2023 2:10

В Челябинской области на 5 процентов вырос прожиточный минимум

За прошлый год его поднимали уже два раза
Андрей МОСКВИЧЕВ
Трудоспособные челябинцы будут получать почти 15 тысяч рублей

Трудоспособные челябинцы будут получать почти 15 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинской области на 5 процентов вырос прожиточный минимум. По данным портала правовой информации, в 2023 году трудоспособное население будет получать почти 15 тысяч рублей.

Так, в 2023 году проижточный минимум составит 13 730 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 14 966 рублей, для пенсионеров — 11 808 рублей, а для детей — 14 140 рублей.

Напомним, что в 2022 году прожиточный минимум поднимали дважды: на 4 и 10 процентов.

Ранее стало известно, что в Челябинской области планируют ликвидировать записи о двух поселках в Саткинском районе. Решение об этом примут депутаты регионального заксобрания.

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