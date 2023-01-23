«Стал перебегать дорогу»: в Челябинске иномарка сбила 6-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске ребенок пострадал в ДТП. Авария случилась днем 22 января.

На улице 250-летия Челябинска 40-летний мужчина за рулем Mazda сбил 6-летнего мальчика.

— Ребенок был в сопровождении матери, в момент ДТП стал перебегать дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД города.

Мать мальчика не пострадала. Ребенка с места происшествия увезли в больницу на обследование.

Напомним, в Челябинской области в тот же день столкнулись легковая машина и лесовоз, пострадал человек.

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