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НовостиПроисшествия23 января 2023 3:34

«Стал перебегать дорогу»: в Челябинске иномарка сбила 6-летнего мальчика

В Челябинске шестилетний ребенок попал под колеса
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске ребенок пострадал в ДТП. Авария случилась днем 22 января.

На улице 250-летия Челябинска 40-летний мужчина за рулем Mazda сбил 6-летнего мальчика.

— Ребенок был в сопровождении матери, в момент ДТП стал перебегать дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД города.

Мать мальчика не пострадала. Ребенка с места происшествия увезли в больницу на обследование.

Напомним, в Челябинской области в тот же день столкнулись легковая машина и лесовоз, пострадал человек.

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