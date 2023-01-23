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НовостиЗдоровье23 января 2023 4:28

Нехороший рост: в Челябинской области снова поднялась заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области 62 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Заболеваемость растет уже две недели

Заболеваемость растет уже две недели

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 62 новых случая коронавируса — на два больше, чем накануне и на 9 больше, чем неделей раньше. Среди новых заболевших пятеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 23 января, от Covid-19 продолжают лечиться 586 южноуральцев. Ни один пациент за сутки не умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 397 309 жителей Челябинской области.

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