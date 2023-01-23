В Челябинской области стало вдвое больше самозанятых

Вместо кассового аппарата самозанятым разрешают использовать мобильное приложение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области за 2022 год количество самозанятых выросло почти вдвое. Об этом сообщает региональная Контрольно-сетная палата.

В конце 2021 года в качестве самозанятых были зарегистрированы 74 тыс. южноуральцев, а в конце 2022 года — уже 130 тыс. жителей региона.

Активней всего в новом статусе жители Челябинской области регистрировались в ноябре и декабре. Если, например, в апреле на особый налоговый режим перешли 4 тыс. человек, то в ноябре своими собственными работодателями официально стали 6,6 тыс. человек. При этом частные лица намного чаще переходят в статус самозанятых, чем индивидуальные предприниматели: из 6,6 тыс. человек, зарегистрировавшихся в ноябре всего 100 ИП.

Ранее мы рассказывали, какие есть плюсы и минусы у работы в качестве самозанятого.

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