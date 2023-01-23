В пятницу в «Солнечной долине» пройдет концерт с участием Олега Митяева

Проведите «снежный» уикенд в горах Южного Урала: покатайтесь на лыжах, сноубордах или на собачьих упряжках, насладитесь ароматным глинтвейном на вершине горы, согрейтесь в теплом бассейне под открытым небом и удивите родных и друзей фотографиями на фоне заснеженных вершин горы «Известная».

Расположиться можно в одном из пяти атмосферных отелей – есть уютные домики в стиле альпийских шале и современные отели с головокружительным видом на лес, горы и озеро.

Что еще по апре-ски?

27 января в 21:00 в конференц-зале отеля Business Residence & Spa состоится ужин под любимые аккомпанементы в исполнении Олега Митяева при участии Леонида Марголина и группы «Ирония судьбы».

Концерты Олега Митяева - это всегда про душевную компанию, хорошие стихи и музыку и живое общение. В конце вечера все вместе дружно скажем: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Ужин-концерт продлится 2 часа.

Стоимость билетов для проживающих в отелях гостей – 6 000 рублей, для взрослых и детей от 8 лет – 7 000 рублей, для детей от 2 до 7 лет – 3 000 рублей.

Начало ужин-концерта в 21:00. Сбор гостей в 20:30.

Продажа билетов - на ресепшн отелей, а также на сайте booking-center.ru/konczert-olega-mityaeva/.