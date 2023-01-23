В Челябинской области ребенок застрял в найденных на улице наручниках

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске спасатели освободили из наручников 12-летнего мальчика. Со скованными руками школьнику пришлось провести несколько часов.

Наручники и ключ от них мальчик обнаружил, гуляя с друзьями на улице. Дети решили немедленно испробовать находку. Но вскоре обнаружилось, что замок наручников неисправен, а ключ не помогает его открыть.

Мальчишки не смогли освободить товарища своими силами, тому пришлось идти домой в наручниках. Родители несколько часов пытались вытащить руки сына из металлических браслетов, но успеха не добились. Пришлось вызывать спасателей.

Как уточнили в региональной поисково-спасательной службе, наручники сломали с помощью болтореза, ребенок в итоге не пострадал.

Напомним, минувшим летом в Челябинске неадекватный мужчина угрожал соседям, бегал по двору с ножом, а потом застрял в наручниках.

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