В Челябинске водителю иномарки, вылетевшей на тротуар после ДТП, потребовалась помощь врачей

Фото: камеры «Интерсвязи»

В ГИБДД рассказали подробности аварии на перекрестке улиц Курчатов и Блюхера, где столкнулись «Лада Ларгус» и Hyundai Solaris. 60-летний водитель отечественной машины на светофоре не уступил иномарке, которая ехала со встречного направления. За рулем корейского авто был 38-летний мужчина.

– В результате ДТП пострадал водитель машины Hyundai Solaris, сотрудниками скорой медицинской помощи оказана медицинская помощь, проходит амбулаторное лечение, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

Водителей сотрудники ГИБДД просят следовать правилам дорожного движения и избегать резких маневров на дроге. Отдельно автомобилистам напоминают отказаться от обгонов и не отвлекаться на гаджеты за рулем.

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