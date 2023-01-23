80 тысяч проблем: в минздраве рассказали, какие болезни чаще находят у южноуральцев

Программа диспансеризации меняется в зависимости от возраста пациента Фото: Анастасия Осипова

В Челябинской области 467 тыс. человек прошли диспансеризацию в 2022 году. Во время обследований обнаружили 80,6 тыс. случаев различных заболеваний. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По подсчетам врачей, наиболее распространены болезни системы кровообращения. Их нашли почти у 28 тыс. человек.

На второй строчке «нездорового» рейтинга — заболевания органов дыхания. Во время диспансеризации их обнаружили у 4,4 тыс. человек.

Еще у 3 тыс. пациентов заподозрили сахарный диабет — всех отправили на дополнительные обследования.

В 360 случаях и медосмотр помог обнаружить онкологические заболевания. Во время диспансеризации стараются выявить их на ранних стадиях.

— Пока образование маленькое, оно не вызывает беспокойство и человек чувствует себя совершенно нормально, но благодаря обследованиям, которые мы проходим именно во время диспансеризации, можно его обнаружить — пояснил главный внештатный онколог Челябинской области Дмитрий Ростовцев

В Челябинской области пройти диспансеризацию могут все желающие старше 18 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой человек прикреплен. Участник диспансеризации пройдет осмотры, сдаст анализы и заполнит анкеты. Список анализов варьируется в зависимости от пола и возраста. Если на первом этапе обследования обнаружатся риски или подозрения на заболевания, пациенту выпишут направление к профильным специалистам.

Напомним, Елена Малышева позвала в Москву челябинских врачей, спасших беременную с онкологией.

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