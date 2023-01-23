Елена Малышева позвала в Москву челябинских врачей, спасших беременную с онкологией

Хирурга-онколога пригласили на телевидение. Фото: скриншот эфира "Первого канала".

Аня Платонова из Челябинска за последние несколько лет успела узнать страшный диагноз, победить онкологию и родить здоровую красавицу-дочь. Своей историей Анна поделилась в эфире передачи «Жить здорово». Вместе с ней в студию «Первого канала» приехали врачи челябинского Онкоцентра.

Опухоль размером с половину почки

В 2020 году Анна Платонова узнала радостную новость – беременна. Малышке в ее животе было уже 12 недель. Будущая мама сразу обрадовала супруга. Но их счастье и легкая беременность вскоре сменились леденящим ужасом.

На одном из плановых обследований врачи заметили опухоль на почке. Вскоре подтвердились самые страшные опасения – это онкология. Врачи не знали, как быть в этой ситуации, кого спасать. Но Аня была уверена: будет рожать, ребенок должен выжить в любом случае.

− Не было никаких сомнений. И поддержка врачей сыграла огромную роль, − вспоминает сейчас Аня.

Анна назвала дочь Евой. Фото: скриншот эфира "Первого канала".

Через три месяца опухоль выросла с четырех до семи сантиметров в диаметре. Это почти половина почки.

Аня была на 27 неделе беременности, а врачи не знали, за что хвататься. Из-за беременности нельзя было проверить, есть ли метастазы, а из-за металлической конструкции в теле Ани – не могли сделать МРТ. Вариант был только один – оперировать.

Настоящий боец

Сейчас в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины часто спасают беременных мамочек и их малышей. Весной 2021 это было еще в новинку. Но хирурги-онкологи решились на операцию и не пожалели.

− Аня − настоящий боец. Выполняла все рекомендации. Не знали, удастся ли сохранить почку. Когда сказал, что надо оперировать, она согласилась на предложенную нами тактику, − рассказал в эфире передачи челябинский хирург-онколог Евгений Киприянов.

Хирург-онколог Евгений Куприянов. Фото: скриншот эфира "Первого канала".

Операция была трудной, признается врач, все-таки отвечали сразу за две жизни. Но и специалистов в операционной было немало. В любой момент были готовы подключиться акушеры-гинекологи и неонатологи, чтобы сразу реанимировать и спасать ребенка.

К счастью их помощь не пригодилась. Почку сохранили, опухоль удалили, а преждевременные роды не начались.

Малышку Аня родила вовремя – на 39 неделе беременности. Красавицу-дочку назвали Евой.

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