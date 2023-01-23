Тренер по гимнастике из Челябинска погиб в зоне СВО

Виктор Дубинкин служил в зоне СВО. Фото личный архив

Потеря для челябинского спорта - в зоне СВО погиб 23-летний тренер по гимнастике Виктор Дубинкин.

В школьные годы Виктор занимался прыжками в воду (был кандидатом в мастера спорта), после - дзюдо и смешанными единоборствами, - рассказали в челябинской гимназии №48, где учился Дубинкин.

В 2019 году после срочной службы в танковых войсках работал тренером-инструктором по плаванию в челябинском бассейне «Строитель». А параллельно продолжал учебу в Уральском отделении Российской академии образования, проходил переподготовку по специальности тренера по адаптивным видам спорта (спортивная гимнастика), работал тренером по прыжкам в воду в челябинской школе-интернате спортивного профиля.

В спортивной школе олимпийского резерва «ЧТЗ» рассказали, что с февраля 2022 года Виктор работал у них в учреждении. Почти сразу показал результаты - его воспитанники становились призерами первенства России по спортивной гимнастике, победителями первенства России победителями чемпионата России (все – по адаптивному виду спорта). Виктор Дубинкин качестве тренера вошел и в состав сборной команды России.

А в конце сентября прошлого года 23-летний Виктор Дубинкин был мобилизован для участия в СВО. Погиб 8 декабря. В гимназии №48 подтвердили, что прощание и отпевание пройдет 24 января.

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