Администрация Челябинска анонсировала строительство двух новых микрорайонов в 2024 году

Всего построят 90 тысяч квадратных метров жилья
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске построят два новых микрорайона в 2024 году. Один из них будет находиться в Центральном районе, другой – в северо-западной части города. Работы будут вестись в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в понедельник, 23 января, заявила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
В Центральном районе планируют возвести 50 тысяч квадратных метров жилья и детский сад на 50-60 мест. Уже был подписан договор с ООО «Солнечная». Фирма построит многоэтажки в районе улиц Лесопарковой и Худякова.
Второй договор планируют заключить с ООО «Техника». Фирма должна будет застроить участок в границах улиц Братьев Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанской.
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