В челябинском Камерном театре поставят рэп-спектакль по Достоевскому

Иллюстрация: челябинский Камерный театр

В Камерном театре Челябинска покажут рэп-спектакль «Преступление и наказание». Зрителей ожидают диалоги в стихотворной форме. Премьера запланирована на 2 февраля.

Необычная инсценировка знаменитого романа Федора Достоевского поставлена, чтобы приобщить молодое поколение к классической литературе. На такой эксперимент пошла творческая группа во главе с режиссером Олегом Хаповым. Стихотворную основу произведения придумал челябинский поэт Янис Грантс, который пишет для детей и молодежи.

Авторы спектакля признались, что премьера должна была состояться гораздо раньше - в рамках фестиваля «Камерата», к юбилею известного писателя. Однако планам не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Работу пришлось на какое-то время отложить.

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