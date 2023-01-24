В Челябинске задержали злоумышленников, которые крали деньги у пенсионеров

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

В Челябинске задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерок. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, женщины представлялись соцработниками, забирали настоящие купюры и меняли их на билеты банка приколов.

— Поводом для посещения лжесоцработники озвучивали выделение дотации, либо проверку имеющихся у них сбережений на подлинность. Целью было узнать, где потерпевшие хранят денежные средства, в последствии, в то время, пока одна из них отвлекала хозяйку квартиры разговорами, вторая меняла денежные средства на билеты банка приколов, — объясняют в ведомстве.

Суммарно женщинам удалось украсть 250 тысяч рублей. При этом, при задержании у подозреваемых изъяли больше 500 тысяч фальшивых купюр. Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Троицке арестовали 62-летнего бездомного, обвиняемого в поджоге иномарки неподалеку от храма. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru