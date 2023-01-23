В Челябинской области арестовали 62-летнего поджигателя припаркованной у храма иномарки

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области / vk.com

В Троицке (Челябинская область) арестовали 62-летнего бездомного, обвиняемого в поджоге иномарки неподалеку от храма. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— В связи с тем, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства, нигде не работает, ранее неоднократно судим, совершил преступление в период испытательного срока, склонен к совершению противоправных действий, может скрыться от органов следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца, то есть 21 марта, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 января. По версии следствия, обвиняемый разбил монтировкой стекло автомобиля Nissan Juke, который был припаркован неподалеку от храма. После этого мужчина бросил в салон машины бутылку с зажигательной смесью. Иномарка полностью выгорела изнутри.

Полицейские задержали поджигателя по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Ущерб от действий мужчины оценили на сумму свыше 980 тысяч рублей.

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