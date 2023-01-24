На границе Казахстана и Челябинской области задержали 250 тысяч нелегальных стиков для курения

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Челябинские таможеники задержали на границе региона с Казахстаном больше 250 тысяч пачек табачных стиков. Как рассказали в пресс-службе таможни, груз должны были доставить в Екатеринбург.

— При проведении таможенного контроля инспекторы обнаружили 502 коробки стиков производства Heets, Fiit, Kent. На товаре отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации, — объяснил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Всю партию товара зажержали таможеники. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее стало известно, что арендаторы и пользователи муниципального имущества задолжали администрации Челябинска более 1 млрд рублей. Такая сумма накопилась за последние несколько лет.

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