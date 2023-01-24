В Челябинской области начал снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Дети наоборот стали болеть чаще Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости снизился на 9,5 процентов.

— Снижение среди взрослого населения — на 21,8%, детей от трех до шести лет — на 4,5%, до двух лет — на 12,3%. Среди детей от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 18%, — объяснили в ведомстве.

При этом, как уточняют в Роспотребнадзоре, среди детей до 14 лет заболеваемость уже упала ниже эпидпорога, в то время как у взрослого населения он превышен на 65,6 процентов.

Ранее Челябинский областной перинатальный центр обвинили в хамском отношении к беременной. С такой претензией обратилась Ольга Гриханова, чья беременная дочь была госпитализирована, но не могла найти врачей и получить обезболивающие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru