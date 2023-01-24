В Челябинской области 58 человек за день заболели коронавирусом

За день с лечения выписали 74 переболевших коронавирусом южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске за последний день зарегистрировали 58 новых случаев коронавируса — на четыре меньше, чем накануне. Стоит отметить, что и тестов на инфекцию выполнили меньше, чем днем ранее: 3 139 против 5 421.

Среди тех, у кого коронавирус диагностировали за последний день, шестеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 24 января, Covid-19 болеют 569 южноуральцев. За сутки один пациент умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии в Челябинской области насчитали 397 367 официально подтвержденных случаев коронавируса.

Между тем заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в регионе снизилась, хотя среди взрослых все еще на 66% превышает эпидпорог.

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