В Челябинской области 90-летний пенсионер больше суток звал на помощь, лежа в ванной

Соседи заглянули на непонятный шум и обнаружили в ванной комнате беспомощного дедушку
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Миассе спасли 90-летнего мужчину, который попал в беду в собственной квартире.
Неладное заподозрили жильцы многоэтажки на улице Лихачева. Они услышали странный шум в квартире соседа.
Оказалось, что входная дверь не заперта. Миасцы заглянули в квартиру и обнаружили, что хозяин стал пленником собственной ванной комнаты.
Пожилой человек обессилел и больше суток лежал, пытаясь звать на помощь.
Соседи вызвали спасателей и врачей.
— Обессилевшего, с пролежнями на теле дедушку спасатели на руках перенесли в комнату и передали бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Напомним, накануне спасатели выручили 12-летнего мальчика, который нашел на улице наручники, решил их испробовать и застегнул на собственных запястьях, а снять не смог.
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