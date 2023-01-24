В Челябинской области с 1 февраля подорожают билеты в электричках

В Челябинской области во второй раз с начала года поднимают стоимость проезда в пригородных поездах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 февраля в Челябинской области подорожают билеты в пригородных поездах. Новые расценки установило региональное министерство тарифного регулирования.

Для поездов «Свердловской пригородной компании» и «Башкортостанской пригородной компании» в Челябинской области тариф повысили с 2 рублей 91 копейки до 3 рублей 10 копеек.

Рост тарифа повлияет на стоимость билетов. Например, сейчас доехать от Челябинска до Верхнего Уфалея можно за 413 рублей, а с февраля придется платить по 440 рублей.

Билет из Челябинска до Миасса подорожает с 279 рублей до 297. За поездку на электропоезде из Челябинска до Златоуста придется отдавать вместо 465 рублей 496. До Еманжелинска сейчас можно добраться по железной дороге за 122 рубля, но с февраля понадобится платить по 130 рублей за поездку.

Билет на рельсовый автобус «Орлан» до Екатеринбурга сейчас стоит 622 рубля, а с начала февраля вырастет в цене до 653 рублей.

Добавим, с 1 января в Челябинской области уже подорожал проезд в скоростных поездах «Ласточка». Например, билет от Челябинска до Карталов в эконом-классе вырос в цене на 48 рублей, а до Магнитогорска — на 55 рублей.

Напомним, Туристический поезд «Легенды Урала», который ходит из Уфы, в качестве эксперимента продлят до Магнитогорска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru