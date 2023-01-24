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НовостиПроисшествия24 января 2023 7:20

Челябинцы пожаловались на стрельбу по окнам квартир

Отверстия в стеклах несколько дней подряд обнаруживали жители домов на Северо-Западе
Елена КОЛЧИНА
Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/vk.com

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/vk.com

Жители челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна по вечерам. Отверстия в стеклах заметили хозяева квартир на Университетской Набережной. Пули от пневматического оружия (горожане подозревают, что это были именно они) долетели даже до окон на 19-м этаже.

В паблике «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во ВКонтакте горожане сообщают, что замечали следы от выстрелов на стеклах 19, 20 и 22 января. Челябинцы теперь с опаской смотрят в окна и прислушиваются к резким звукам. По дворовым камерам наблюдения пытаются разглядеть человека с оружием.

Стрелка сейчас разыскивает полиция.

— Зарегистрировано несколько заявлений, — подтвердили в УМВД Челябинска. — Сотрудники полиции проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности.

Напомним, три месяца назад года на Краснопольском проспекте обстреляли автобус.

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