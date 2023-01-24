Полиция разыскала живодера из Златоуста, повесившего собаку во дворе дома

Мужчина не заметил, что за ним наблюдают со стороны. Фото: ЗГООПБЖ Подари жизнь/vk.com

Полиция установила мужчину, который повесил собаку в Златоусте. Напомним, смерть животного сняли на видео. Оно разлетелось по соцсетям в минувшие выходные.

— Полицейские установили место совершения противоправного деяния и выехали на адрес, где провели осмотр территории и опросили очевидцев, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. — 44-летний местный житель опрошен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника КП-Челябинск в правоохранительных органах, убийство собаки произошло во дворе его дальних родственников. Кроме того, животное не принадлежит хозяину дома.

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