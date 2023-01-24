В мэрии Челябинска назвали дороги, которые будут строить и ремонтировать в 2023 году

Ремонт рассчитывают устроить, в том числе, на центральных улицах
Фото: Мария ЛЕНЦ
В администрации Челябинска рассказали, капмремонт каких дорог собираются начать в 2023 году.
Как уточнили в мэрии, пока что все работы — на этапе проекта. Чтобы приступить к обновлению старых дорог и строительству новых, еще потребуется получить одобрение государственной экспертизы, включить планы в программы и организовать по ним торги.
Отремонтировать надеются участок улицы Братьев Кашириных между перекрестками с Чичерина и Северо-Крымской, отрезок Гранитной улицы между Копейским шоссе и улицей Дзержинского, улицу Линейную между пересечениями с улицей Самохина и проспектом Ленина.
Кроме того, новый асфальт рассчитывают уложить на улице Маркса (между Цвиллинга и Российской), улице Труда (между Цвиллинга и Красноармейской) и улице Игнатия Вандышева (между Двинской и Братьев Кашириных). Вдобавок ремонт планируют на мост через Миасс по улице Черкасской, путепроводах на улице Мраморной и Северном луче.
В челябинском комитета дорожного хозяйств также проектируют ливневую канализацию на улицах 60-летия Октября, Румянцева и Богдана Хмельницкого.
В городе собираются построить несколько новых дорог Вот их список:
- автомобильная дорога по ул. Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов;
- мост через реку Миасс по улицам Краснознаменная — Энгельса;
- автомобильная дорога по проспекту Давыдова от Хохрякова до Зальцмана;
- автомобильная дорога по улицеусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова;
- автомобильная дорога по улице Чичерина от микрорайона №47 до Радонежской;
- автомобильная дорога по улице Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта;
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