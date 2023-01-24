В «Солнечной долине» завершились этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл

Фото: Солнечная долина

Челябинскую область представляла Дарья Тихонова, в оба стартовых дня спортсменка вышла в финал и заняла 7 и 4 место. Победительницей в первый стартовый день стала Есения Степанова из Москвы, во второй день спортсменка завоевала серебро:

Фото: Солнечная долина

«Я довольная своими результатами, хотелось бы, конечно, лучше – взять золото во второй день, но на второй попытке я плохо проехала, не разобралась с «ходами» и перелетела. Мне здесь, на «Солнечной долине» очень нравится, здесь классный парк, мы каждый год приезжаем. Мой домашний курорт, так как я живу в Москве – это Allpro park, но мы часто ездим за границу. Сейчас нам удается самостоятельно, не в составе сборной России, выезжать на тренировки, так как сборная под санкциями. Сейчас мы видим очень хороший парк в Миассе, после соревнований мы решили остаться и потренироваться здесь. В этом сезоне нас ждут всероссийские соревнования – Кубки России, Чемпионат России – наш главный старт в этом сезоне. Вроде бы собираются сделать альтернативные международные старты, но точной информации пока нет, будем надеяться, что все получится».

Среди мужчин победителем двух Кубков России стал Никита Абросимов из Мурманской области.