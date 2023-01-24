В Челябинской области появились поддельные сайты для записи к врачу

Заявки с фейковых сайтов не доходят до поликлиник Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям Челябинской области не удается записаться на прием к врачу онлайн. В региональном минздраве объяснили причину такой неприятности. Дело в том, что в регионе запустили сразу несколько поддельных сайтов для оформления талонов в больницы и поликлиники.

Адреса сайтов-фальшивок похожи на настоящий, если не приглядываться, легко спутать. Вдобавок аферисты не стесняются использовать герб Челябинской области или ссылаться на министерство здравоохранения. Получить талон через поддельный сайт не выйдет, сколько ни заполняй формы регистрации. А все потому, что с больницами Челябинской области такие страницы никак не связаны.

Зачем же пациентов стараются ввести в заблуждение? Разумеется, ради денег.

— Владельцы этих страниц зарабатывают на рекламе за счет трафика: многие люди пытаются записаться ко врачу, посещают страницу и видят объявления. Чем больше просмотров, тем больше стоит размещение рекламы, — объяснили в областном министерстве здравоохранения.

Назойливые рекламные объявления — главный признак фейкового сайта для записи к врачу. Еще подделку можно вычислить по отсутствию внизу страницы активных баннеров, отсылающих на сайты ведомств.

Но можно не мучиться сомнениями, а просто сохранить ссылку на единственный настоящий портал в Челябинской области, где можно записаться на прием к врачу — talon.zdrav74.ru.

Напомним, ранее южноуральцев атаковали мошенники, притворяющиеся судебными приставами.

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