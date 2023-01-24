В Челябинске иностранец гулял с 48 ярко-розовыми упаковками героина

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске поймали наркоторговца с партией героина. Его задержали полицейские и народные дружинники, когда совместно патрулировали улицы.

У задержанного 20-летнего мужчины при себе оказалось 48 свертков с героином. Суммарная масса наркотика превысила 20 граммов.

Позже выяснилось, что мужчина — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В Челябинск он приехал месяц назад из Москвы, жил в арендованной квартире. Героин иностранец не хранил не просто так, ради красивой розовой упаковки, а рассчитывал продать.

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы: в отношении него возбудили уголовное дело незаконном обороте наркотиков.

— Начальником управления МВД по Челябинску Андреем Меньшениным принято решение о поощрении отличившихся сотрудников, — уточнили в городском управлении полиции.

Ранее в Челябинкой области четырех мужчин отправили под суд за размещение 143 закладок с наркотиками.

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