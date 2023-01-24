Больше года спустя: в челябинской таможне назначен новый начальник

Михаил Пономарев женат, воспитывает двоих детей. Фото: пресс-служба челябинской таможни

Спустя почти год в Челябинской таможне назначен начальник. Им стал 42-летний Михаил Пономарев.

Михаил Пономарев родился 29 декабря 1980 года в селе Долговское Курганской области. В 2003 году окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2015 году — Уральский государственный экономический университет.

В таможенных органах работал с 2003 года. Последние несколько лет был заместителем начальника Уральского таможенного управления. Кстати, аналогичную должность занимает его предшественник — экс-начальник Челябинской таможни Андрей Максимов.

С октября 2021 года должность руководителя челябинской таможни был вакантной. В качестве исполняющего обязанности работал Эдуард Туранов, первый замначальника.

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