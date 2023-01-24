Проект «Башня вакцинации» от челябинской «Комсомолки» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал

С каждым вакцинированным башня начинала ярче светиться Фото: "КП" Архив

В шорт-лист 11-ой региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал вошли 18 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя и Заречного. В их числе и «Башня вакцинации», которую «Комсомольская правда – Челябинск» запустила в декабре 2021 года. Экспертное жюри определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 11 февраля в Екатеринбурге.

10 проектов из шорт-листа рекомендованы к участию в конкурсе национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса. Лауреат гран-при уральского конкурса войдет в шорт-лист национальной премии.

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)

- «Сказки на ночь», Radar, Челябинск;

- фестиваль науки «Пикник IT», СКБ Контур, Екатеринбург;

- «Цифровая защита людей», Интерсвязь, Челябинск.

Номинация «Корпоративные коммуникации»:

- «Бесконечные возможности: 80-летие Челябинского трубопрокатного завода», ПАО «ТМК», Челябинск;

- «Брусника. Нельзя не купить», Брусника, Екатеринбург;

- «Самая открытая АЭС», Белоярская атомная станция, Заречный.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»:

- «My Life — my memes. Обновление коммуникации банка УБРиР во "ВКонтакте"», Panda Digital и УБРиР, Екатеринбург;

- «Друзья двора», ООО «Голос.Комфорт», Челябинск;

- «Презентация телекомпании "Четвёртый канал"», Екатеринбург.

Номинация «Коммуникации в благотворительности»:

- «Ворота в будущее», «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина», Екатеринбург;

- «Сказки по телефону», Мотив, Екатеринбург;

- «"Тихая" благотворительность — мы всегда рядом», ООО «Газпром добыча Уренгой», Новый Уренгой.

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»:

- «Башня вакцинации», Челябинский филиал медиагруппы «Комсомольская правда»;

- фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге», Свердловская государственная академическая филармония, Екатеринбург;

- Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест, Челябинская областная универсальная научная библиотека, Челябинск.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»:

- IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», ТЛР Urban Green, Екатеринбург;

- «Ближе», Фонд городских инициатив, Екатеринбург;

- «Как вы вышку назовете», Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком».

Публичные презентации участников шорт-листа и церемония награждения состоятся 11 февраля в бальном зале отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал — сеть магазинов «Магнит». Индустриальный партнер премии — АКАР Урал. Оператор премии — коммуникационное агентство АГТ.

СПРАВКА

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 26 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 000 проектов. «Серебряный Лучник» – Урал вручается с 2012 года, за это время в премии участвовали более 800 проектов, 16 из них были финалистами национальной премии.