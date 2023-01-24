Вандала, портившего машины краской в Челябинске, обяжут возместить ущерб и выдворят из страны

Фото: vk.com/achnov

У мужчины, который рисовал знаки на машинах челябинцев, потребовали возместить ущерб пострадавшим. В отношении 35-летнего иностранца составили 8 протоколов о повреждении чужого имущества, документы уже передали в мировые суды. Кроме того, «художника» ждет депортация. Оказалось, что мужчина жил в Челябинске, нарушая миграционное законодательство. Сейчас нелегал находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Хулиган уже признал свою вину и попросил прощения у хозяев всех разрисованных им машин.

Напомним, в декабре и январе челябинцы стали жаловаться на закорючки, нарисованные баллончиком с краской на их машинах. Пострадали автомобилисты из Центрального, Калининского и Советского районов. Полицейские опрашивали жителей ближайших к парковкам домов, изучали возможные маршруты нарушителя, и в конце концов вычислили его самого. Оказалось, автографы на машинах оставлял мужчина, недавно вышедший на свободу после срока за незаконный оборот наркотиков.

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