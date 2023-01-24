DJ Грув, Олеся Железняк и Эмилия Кларк: на каких знаменитостей похожи челябинцы

Победители и призеры конкурса двойников «САМОЦВЕТЫ» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Комсомолка» вместе провела итоги фотоконкурса двойников «Я — звезда», проведенного совместно с сетью салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ». Челябинцы, похожие знаменитостей, поделились с нами своими фотографиями. Затем наши читатели выбрали самого лучшего двойника.

Победителем голосования стал Александр. Он получает сертификат на 5 000 рублей. По мнению знакомых, молодой человек похож на DJ Грув. Заявку прислала его супруга. Так она решила сделать ему сюрприз:

— Совершенно случайно узнала про Ваш конкурс от знакомой. Она уже не раз мне говорила, что муж похож на одного диджея, но я не придавала этому значение. Но когда мне скинули уже фото моего мужа и диджея, тогда стало понятно, что-то в них одинаковое есть. Заявку на участие в конкурсе кидать долго не решалась. Муж об участии еще не знает (он не верит в эти конкурсы).

Александр и DJ Грув Фото: Предоставлено "Комсомолке"

2 и 3 места заняли Оксана — двойник Олеси Железняк и челябинская модель Екатерина Тимонова, похожая на Дейнерис Таргариен, о ней мы рассказывали ранее.

Оксана и Олеся Железняк Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Так как мне много раз говорили, что я похожа на мать драконов, то я сделала косплей с фотографом Алесей Удиловой на Дейнерис Таргариен из игры престолов, — рассказала Екатерина.

Екатерина Тимонова и похожая на Дейнерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Забрать призы можно в редакции «Комсомольской правды-Челябинск» по адресу: улица Красная, офис 604 в будни с 9:30 до 17:00.

Победитель голосования получит сертификат на 5 000 рублей, призеры — по 3 000 рублей Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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