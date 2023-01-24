Избирком Челябинской области начал подготовку к выборам в 2024 году

Губернатор Алексей Текслер и глава облизбиркома Евгений Голицын. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с председателем избирательной комиссии региона Евгением Голицыным. Стороны обсудили подготовку к проведению избирательных кампаний различного уровня в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе встречи губернатор отметил, что в настоящий момент Челябинская область вместе со всей страной переживает сложные времена. По его словам, недруги извне могут попытаться дестабилизировать обстановку во время проведения выборов.

— Наши противники хотели бы дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране, и уверен, что будут использовать для этого электоральные процессы, мы это понимаем. Представители деструктивных сил стремятся использовать любые просчеты и в работе избирательных комиссий. Мы это тоже с вами понимаем, поэтому выборный процесс должен быть организован четко, без сбоев, чтобы никаких сомнений в результатах выборов ни у кого не было, — подчеркнул Текслер.

Глава облизбиркома Евгений Голицын заявил, что они проводят большую организационную работу: формируются новые составы участковых комиссий, которых по планам будет почти 2,2 тысяч. В этом помогают главы муниципалитетов и территориальные избирательные комиссии.

— У нас сформирован план мероприятий, с основными участниками процесса встречи проведены. В конце прошлого года начали проводить обучение. У нас впереди большая работа, но мы к ней готовы, — отметил Евгений Голицын.

Напомним, в 2024 году пройдут выборы президента России и губернатора Челябинской области. Кроме того, южноуральцы будут голосовать за кандидатов в депутаты муниципальных и городских собраний.

По данным регионального избиркома, решения территориальных избирательных комиссий о сборе предложений в составы УИК будут приняты не позднее 1 апреля 2023 года.

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