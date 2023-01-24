Модель из Челябинской области Ирина Шейк шокировала публику нарядом с головой льва

Ирина Шейк вышла на подиум в платье с головой льва от Schiaparelli. Фото: EAST NEWS

Модель из Челябинской области Ирина Шейк выступила на показе мод в Париже. Она вышла на подиум в черном платье, к которому было прикреплено реалистичное чучело головы льва. Образ разработал бренд Schiaparelli.

Вместе с Шейк в похожих нарядах вышли модели Наоми Кэмпбелл и Шалом Харлоу. У первой к платью была прикреплена голова волка, а у второй – снежного леопарда.

Креативный директор бренда Дэниел Розберри рассказал, что при создании необычных образов вдохновлялся «Божественной комедией» Данте Алигьери. Каждое из представленных в коллекции животное олицетворяют самые сильные человеческие страсти - похоть (леопард), гордость (львица) и алчность (волчица). Дизайнеры одежды также отметили, что при создании образов не пострадал ни один зверь.

Однако публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни задумку оценили, а другие восприняли с негативом. Свои комментарии они начали оставлять в интернете.

— Можно было сделать платья и наряды из пробок, пустых бутылок и пакетов. Было бы больше толку.

— Наконец-то Schiaparelli выпустили кутюрную коллекцию совместно с пацанским цитатником.

Среди пользователей интернета нашлись и те, кто стал делать мемы с платьями животных.

Топ-стилист Анвар Очилов в беседе с KP.RU положительно оценил задумку дизайнера. По его словам, образы были созданы для того, чтобы привлечь внимание к проблеме убийства животных ради создания одежды.

— Этот показ я смотрел. Красивый и элегантный показ, в котором было много разных красивых образов. Акцент был сделан дизайнером на то, чтобы не убивать животных, не использовать их меха в качестве одежды, верхней одежды. Это демонстрация того, что есть выход – можно решить любую задачу, создать искусственный аналог любой меховой одежды. Даже вот такой натуралистичный. Помимо творческих модных идей задачи было две. Первая: красиво подчеркнуть – необязательно убивать животных, чтобы носить их на себе, сейчас с помощью современных технологий можно решить любую задачу. Вторая: громко заявить о том, что животные тоже хотят жить. И с этими задачами бренд справился – привлек внимание к проблеме, после такой заявки и обсуждения у больших брендов не должно появиться желание делать одежду из натурального меха животных, а у людей ее носить, — заявил Анвар Очилов.

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