Пропавшую 13-летнюю школьницу из Бурятии нашли в Челябинске

Ребенок находится в отделе полиции Советского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пропавшую неделю назад 13-летнюю школьницу из Бурятии нашли в Челябинске. Сейчас ребенок находится в отделе полиции Советского района. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В настоящее время полицейские оформляют документы для помещения ребенка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и последующей передачи законным представителям, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее полицейские завершили поиски 15-летней школьницы, которая на попутке уехала в другой регион. С ребенком все в порядке, в ближайшее время его передадут родителям.

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