Владимир Путин наградил грамотой главу челябинского союза женщин

Документ опубликован на сайте правовой информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой председателя правления «Союза женщин Челябинской области» Наталью Баскову. Документ об этом появился на портале правовой информации.

— За активную общественную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Наталью Баскову. Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области, — указано в тексте распоряжении.

Согласно официальному порталу правовой информации распоряжение об грамоте было подписано президентом 24 января.

Ранее стало известно, что проект «Башня вакцинации», которую «Комсомольская правда — Челябинск» запустила в декабре 2021 года, вошел в шорт-лист 11-ой региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Урал».

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